Tottenham, Pochettino sfinito dal mercato: “Quando finirà, festeggerò”

“E’ il momento peggiore dei miei cinque anni al Tottenham“. Mauricio Pochettino non usa mezze misure per descrivere la situazione degli Spurs, partiti con il freno a mano tirato in Premier League e già distanti sette lunghezze dal Liverpool capolista. I risultati sono sorprendentemente deludenti per una squadra partita con legittime ambizioni. Pochettino, però, ha le idee ben chiare riguardo i motivi di un simile flop. Un elemento particolarmente destabilizzante è la presenza del mercato aperto in altri paesi. L’allenatore argentino si è lasciato andare ad una considerazione ironica: “Martedì, al termine del calciomercato organizzeremo una grande festa…”. Ancora poche ore ed il tormento di Pochettino sarà finito.