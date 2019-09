Tottenham, Pochettino si appella al mercato: “Gennaio sarà l’occasione per sistemare i nostri problemi…”

Momento delicato in casa Tottenham. Le difficoltà di questo inizio di stagione hanno portato ad un’altra figuraccia. Questa volta in Coppa di Lega contro una squadra di quarta divisione. Gli Spurs sono usciti sconfitti ai calci di rigore dal Colchester Utd prendendosi le prime pagine dei tabloid inglesi.

Al termine della gara, il tecnico ha spiegato il momento davvero frustante della sua squadra appellandosi al mercato di gennaio per mettere qualche tassello importante ad una squadra a cui, evidentemente, manca qualcosa: “Stiamo lavorando molto duramente per mettere tutti i giocatori allo stesso livello. Abbiamo solo bisogno di tempo”, ha esordito Pochettino. “Gennaio sarà una buona opportunità per risolvere questa situazione e pensare anche al futuro. Questo è il problema che si ha quando non si cambia qualcosa. Ogni stagione devi avere qualcosa di diverso e adesso noi non possiamo controllare al meglio quanto sta accadendo. Siamo umani. Come ho detto, nel calcio per mantenere il periodo di successo devi essere diverso ogni stagione e trovare soluzioni diverse. Dobbiamo fare qualcosa di diverso e lo faremo”.

INSTABILE – E ancora Pochettino parla della squadra attualmente a sua disposizione: “Abbiamo parlato troppo in pre-season. Quando hai una squadra instabile succedono queste cose. Sapevo che sarebbe stata una situazione difficile. Forse giochiamo bene, ma abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Quell’extra che ci permetta di tornare al nostro livello e rimanerci”.