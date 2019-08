Tottenham, Pochettino suona la carica: “Quest’anno voglio un trofeo”

Una Premier League accarezzata nell’anno del miracoloso Leicester ed una finale di Champions persa con un rigore contestato contro il Liverpool. Nelle ultime stagioni, le occasioni per sbloccarsi non sono mancate al Tottenham, che però continua con il suo digiuno di trofei. Un’astinenza che non piace a Mauricio Pochettino. Il tecnico degli Spurs vuole assolutamente conquistare un titolo nel 2019/2020. Queste le sue parole: “Personalmente credo che nella mia sesta stagione qui ho bisogno di sollevare un trofeo: Carabao Cup, FA Cup, Premier League o Champions League. È come il mio cane, sta crescendo, ma non è abbastanza maturo. Non voglio mettere pressione alla squadra o al club. Ma se me lo si chiede personalmente, in questa stagione non si tratterà di finire tra i primi quattro per avere successo, anche se ovviamente questo è importante per il club. Per me l’obiettivo è vincere un titolo”.