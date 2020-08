Tottenham, prima grana per Mourinho: Kane salta parte di ritiro per l’isolamento post vacanze nelle Bahamas

La stagione 2020-21 del Tottenham inizia con un piccolo ritardo, almeno per quanto riguarda Harry Kane. Il capitano Spurs, infatti, non è agli ordini di José Mourinho per via dell’autoisolamento a seguito delle vacanze nelle Bahamas.

Kane: autoisolamento e niente inizio del ritiro

Come riporta il Daily Mail, la stagione del Tottenham di José Mourinho inizia un po’ in salita. Infatti, dopo la fine della scorsa annata, i giocatori sono stati richiamati a rapporto per l’inizio della preparazione in vista del 2020-21. Fin qui nulla di strano, se non fosse che al campo di allenamento non si è ancora visto il capitano, Harry Kane. Il motivo è da ricercare nelle norme anti Covid-19. L’attaccante era partito per le Bahamas che fino all’8 agosto non rientravano tra le destinazioni che richiedevano, una volta tornati in patria, l’isolamento di 14 giorni precauzionale. Durante le vacanze, però, le leggi sono cambiate e l’attaccante si è ritrovato a non poter uscire dalla propria dimora e mettersi in autoisolamento una volta fatto ritorno in Inghilterra. Un problema che il bomber Spurs starebbe risolvendo con allenamenti domestici in attesa che queste due settimane finiscano.

