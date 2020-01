Tottenham, prima grana per Mourinho: litigio nello spogliatoio con Rose

Prima grana al Tottenham dal suo arrivo. José Mourinho ha dovuto affrontare un faccia a faccia con Danny Rose. L’esterno, come riporta il Daily Mail, si sarebbe arrabbiato per la decisione dello Special One di non schierarlo in campo nell’ultima gara degli Spurs contro il Watford.

Stando a quanto si apprende, Mourinho e Rose avrebbe avuto un’accesa discussione perché il giocatore voleva essere presente e non si aspettava di essere escluso. Dalla parte dell’allenatore, il resto dello spogliatoio che non avrebbe preso bene i modi del calciatore. Il tecnico portoghese aveva spiegato alla stampa che Rose aveva un problem fisico alla schiena, ma a quanto pare il giocatore non voleva mancare al match. Dopo la discussione il terzino è stato costretto ad allenarsi da solo, per non influenzare l’atmosfera serena del gruppo.