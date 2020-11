Tottenham, prima grana per Mourinho: Son cambia agente e chiede maxi rinnovo

Il Tottenham vola in Premier League e lo fa anche grazie alle reti, spesso decisive, del suo attaccante Son. Proprio il sudcoreano, però, potrebbe presto diventare una piccola grana per José Mourinho. Infatti, come riportano i media inglesi, il giocatore avrebbe deciso di far valere le sue importanti statistiche “battendo cassa”.

Son: problemi sul rinnovo

Come scrive il Telegraph, ci sarebbe stata una brusca frenata nella trattativa per il rinnovo di Son Heung-Min con il Tottenham. Tra le motivazioni principali ci sarebbe l’alta richiesta di ritocco dell’ingaggio da parte dell’attaccante. Il sudcoreano ha anche cambiato procuratore e questo avrebbe rallentato decisamente i colloqui per arrivare a un’intesa per il prolungamento dell’attuale accordo.

Ovviamente in casa Spurs si spera di poter trovare presto una soluzione e di continuare a sognare in grande per rimanere in alto nella classifica e, magari, vincere il titolo…