Tottenham, prima il gol annullato e poi il k.o.: la Var finisce sotto attacco

Polemiche roventi animano il sabato di Premier League. Il Tottenham esce sconfitto in rimonta contro il Leicester City per 2-1. Tuttavia, desta scalpore il gol annullato a Serge Aurier. Una rete svanita in seguito alla segnalazione del Var che ha notato un fuorigioco millimetrico di Son decisivo ai fini dell’azione. La decisione della direzione arbitrale è stata tanto severa quanto discussa. In molti si sono detti apertamente contrari alla posizione presa con l’aiuto tecnologico. Peter Schmeichel, storico ex portiere del Manchester United, ha affermato: “Non sarò mai un fan del Var nella sua forma attuale. Non dare agli Spurs il secondo gol è uno scherzo assoluto”. Piers Morgan, fan dell’Arsenal, ha dichiarato: “Il Var ancora una volta ha dimostrato di essere un distruttore di giochi e non un potenziatore” . Insomma, tempi durissimi per il Var in Inghilterra…