Tottenham, ricorso respinto per Son: confermate le 3 giornate di squalifica

Ricorso respinto: Son Heung-min salterà le prossime tre partite del Tottenham. Come riportano i canali ufficiali della FA, non è stato accettato il ricorso in appello contro il cartellino rosso comminato all’attaccante degli Spurs nel corso del derby dello scorso weekend nella gara contro il Chelsea.

Il sudcoreano era stato espulso dopo la conferma via VAR del suo colpo proibito all’altezza del petto al difensore ex Roma Antonio Rudiger. Espulsione che aveva scatenao l’ira di José Mourinho e dei tifosi degli Spurs. Niente da fare quindi per Son che dovrà saltere per prossime tre gare di Premier League contro Brighton, Norwich e Southampton. La prima giornata sarà scontata proprio oggi.