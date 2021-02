Tottenham sconfitto e Mourinho se la prende con una giornalista che gli chiede di Bale: “Non meriti risposta…”

Perde le staffe José Mourinho dopo la sconfitta del suo Tottenham contro il Chelsea. Ai blues basta un rigore, molto contenstato dall’ambiente Spurs, per vincere la gara e portarsi a casa i tre punti. Lo Special One, oltre a palesare la propria insoddisfazione per la direzione di gara, nel post partita ha avuto modo di “prendersela” con una giornalista che ha azzardato una domanda sul mancato utilizzo di Gareth Bale.

Mourinho se la prende con la giornalista

A raccontare quanto avvenuto con Mourinho è la diretta interessata, la giornalista Alison Bender che su Twitter ha dichiarato che il manager portoghese le abbia risposto non esattamente in modo cortese. “Ho chiesto a Mourinho perché non ha schierato Bale (restato in panchina tutta la gara ndr)”, ha esordito la donna. “Lui mi ha risposto ‘Bella domanda, ma non meriti una risposta’”.

Un clima davvero bollente quindi in casa Tottenham dove la squadra resta distante dalle prime posizione. Gli Spurs sono fermi a quota 33 punti e hanno incassato il sorpasso proprio dal Chelsea di Tuchel, ora a 36.