Tottenham, senti Berbatov: “Kane ha la testa altrove. Forse non è al posto giusto”

I tifosi del Tottenham si preparano a vivere una sessione di mercato assai particolare. Per la prima volta c’è il forte rischio di dover salutare il bomber Harry Kane, dopo le sue ultime dichiarazioni. L’attaccante inglese, infatti, ha fatto capire chiaramente di non essere intenzionato a rimanere con gli Spurs ancora a lungo in caso di progetti ritenuti non validi per vincere in tempi brevi. Così prende corpo l’ipotesi di un addio.

PRECEDENTE – Qualcosa di simile è accaduto nel 2008 a Dimitar Berbatov, che scelse di lasciare il Tottenham per passare al Manchester United. L’ex bomber bulgaro ha espresso la sua opinione su questo caso alla BBC: “L’ultimo passo per me è stato quello di unirmi al Manchester United, anche se sapevo che avrei deluso le persone – specialmente i fan del Tottenham – ma stavo seguendo il mio percorso. Sapevo che se avessi perso l’occasione non ne sarebbe potuta venire un’altra. È così nel calcio. A volte è necessario prendere decisioni difficili. Al momento sta accadendo la stessa situazione con Harry Kane, esattamente la stessa. È nella stessa situazione in cui mi trovavo perché ha iniziato a fare domande e forse la sua testa non è nel posto giusto. La mia testa non era nel posto giusto. È stato lo stesso con Christian Eriksen. Non era davvero lì nelle ultime due partite. Ho visto le gare e ho visto che la sua testa non c’era. Kane è nella stessa situazione. Se c’è qualcosa di vero nelle voci, è nella sua testa, al 100%. La mancanza di trofei è il problema principale per giocatori come Kane”.