Tottenham, shock Lloris: cade e si spezza il braccio

In casa Tottenham si vive un dramma personale all’interno di un dramma sportivo. Mentre la squadra di Mauricio Pochettino sprofonda malamente contro il Brighton, il portiere Hugo Lloris è vittima di un terribile infortunio. L’estremo difensore francese scivola all’indietro ed appoggia tutto il peso del corpo sul braccio sinistro che assume una piega innaturale. Probabile, se non certa, la frattura dell’arto, con conseguente stop forzato per il campione del mondo 2018. Le immagini scioccanti dell’incidente hanno fatto il giro del mondo.