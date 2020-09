Tottenham, show di Mourinho: interrompe intervista a Kane e Son e nomina suo man of the match

Sorride il Tottenham e sorride soprattutto Mourinho che si gode il 5-2 rifilato al Southampton nella seconda giornata di Premier League. Protagonisti della gara il sudcoreano Son, autore di 4 reti, e il bomber inglese Harry Kane, in gol ma, ancora più importante, assist-man di giornata con ben quattro passaggi vincenti proprio al compagno di reparto.

Ma a destare grande ironia e curiosità, al termine della gara, sono state le interviste, o meglio, l’intervento dello Special One durante le domande della stampa ai due attaccanti.

Mourinho show: interrompe intervista a Kane e Son e…

Direttamente dal campo, mentre i media inglesi intervistavano Son e Kane, ecco spuntare José Mourinho alle loro spalle e, affiancandosi al bomber inglese, dare vita ad un simpatico siparietto: “Man of the match”, ha detto il portoghese indicando Harry Kane. “Assolutamente grande. Gioco di squadra. Questo si chiama gioco di squadra. Man of the match”, ha ripetuto più volte lo Special One.

Incredibile anche la reazione del campione inglese che, colto alla sprovvista, e visibilmente in imbarazzo ha dimenticato la domanda del giornalista tra le risate generali. Lo stesso club inglese ha voluto rivivere sui social quei momenti pubblicando un tweet sul proprio profilo ufficiale.