Tottenham, Son con fucile ed elmetto: le prime immagini del servizio militare

Era stato annunciato, adesso è diventato realtà: l’attaccante del Tottenham Son ha iniziato l’addestramento milita in Corea del Sud.

Il giocatore Spurs aveva scelto la 9a Brigata del Corpo dei Marines della Corea in quanto l’addestramento dura una settimana in meno rispetto a quello dell’esercito standard. Ora, come mostrano le prime immagini condivise anche da ESPN, tutto è diventato realtà. Son è stato immortalato per la prima volta con fucile ed elmetto, il numero 136.

Una volta concluse le 544 ore di base dell’addestramento, il calciatore tornerà in Inghilterra dove dovrà osservare altri 14 giorni lontano dai campi per via della quarantena dovuto all’emergenza coronavirus.