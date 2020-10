Tottenham, Son da record e in coppia con Kane fa… più gol di Arsenal e Manchester City

Numeri incredibili per il Tottenham e per i suoi attaccanti. Con 16 reti segnate in campionato in sei giornate, gli Spurs sono attualmente il miglior attacco del campionato. Merito dello scatenato Son Heung-min autore di un altro gol decisivo nell’ultima giornata contro il Burnley vinta per 0-1 dagli uomini di Mourinho.

Un gol, quello del sudcoreano che gli permette di stabilire un nuovo curioso record per il suo club.

Son da record e fa meglio di Arsenal e City

Come riporta l’account specializzato in statistiche GracenoteLive, Son, con la rete al Burnley, è diventato il primo calciatore nella storia della Premier League a superare quota 6 gol in trasferta nelle prime tre partite di campionato giocate dalla propria squadra tra le mura rivali. Il sudcoreano ne ha realizzato addirittura 7 grazie alle marcature contro rispettivamente Southampton (4 gol), Manchester United (2 gol), e appunto la segnatura contro il Burnley.

Ma da notare anche come l’attacco del Tottenham, o meglio proprio Son con 8 reti abbia le stesse realizzazioni totali di Arsenal e Manchester City. Sintomo del grande momento personale. Con Kane, addirittura, raggiungono quota 13 reti totali. Una coppia d’attacco davvero speciale.