Tottenham, Son è pazzo di Conte: “Lo adoro. Ci trasmette sua grinta in campo”

L'attaccante sudcoreano sul nuovo mister

L'effetto Antonio Conte al Tottenham si fa sentire, non solo per i risultati che stanno piano piano tornando, ma anche sotto l'aspetto "umorale" dei calciatori. Lo ha confermato Heung-Min Son che ha parlato così del suo nuovo tecnico al termine della vittoria dei londinesi contro il Brentford per 2-0. Il sudcoreano è stato autore della seconda rete che ha di fatto chiuso il match in favore degli Spurs.