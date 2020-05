Tottenham, Son è tornato: a Londra dopo il servizio militare

Il Tottenham sorride e, forse, Son di più. L’attaccante o centrocampista Sudcoreano è rientrato a Londra dopo aver prestato tre settimane di servizio militare. Il calciatore, come riporta Sky Sport, ha terminato la leva e ha fatto ritorno a casa sua nella capitale inglese. Adesso può tornare ad allenarsi con la squadra Spurs, ma solo dopo aver avuto l’ok dalla Premier League.



Protocollo ok

Son dovrà prima effettuare un tampone per verificare la negatività al Covid-19 come prassi per chi rientra dall’estero, ma se questo dovesse risultare negativo appunto, avrà il via libera per ripartire col resto della squadra, prima individualmente e poi, probabilmente, in gruppo dal prossimo 1° giugno. Come mostrano le immagini pubblicate dal profilo ufficiale Instagram del Tottenham, Son sembra essere sereno e positivo e sicuramente sollevato dalla possibilità di tornare a fare quello che è il suo vero mestiere: il calciatore. Abbandonati fucili ed elmetto, Son è pronto a tornare a correre sul terreno di gioco e segnare tanti gol. Questo, solamente quando il campionato inglese riprenderà.