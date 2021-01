In casa Tottenham c’è qualcosa da festeggiare. Il club inglese, infatti, può sorridere per Son: il centrocampista coreano è stato eletto miglior calciatore asiatico 2020, conquistando questo premio per la quarta volta consecutiva. Tuttavia, secondo alcuni media locali, gli Spurs rischierebbero anche di perdere il loro gioiello. Infatti il Real Madrid avrebbe fiutato l’occasione e sarebbe pronto a formulare un’offerta.