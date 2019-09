Tottenham, sorpresa Lloris: “Potrei andare in MLS”

Saracinesca e totem. Hugo Lloris rappresenta moltissimo per il Tottenham. Il portiere francese ha fatto capire ai microfoni di France Football di non essere convinto di continuare con il club inglese: “Non credo di concludere la mia carriera al Tottenham. Davanti a me ho ancora qualche anno che proverò a sfruttare al meglio. Bisogna anche capire quando è il momento migliore per fermarti, anche se non sono contrario al provare qualcosa di nuovo. Potrebbero anche essere gli Stati Uniti, sì. Chi lo sa. Non ho mai pensato ad andarmene realmente dal Tottenham, perché mi sono sempre sentito felice di esserci. Non è mancanza di ambizioni, ma solo il fare parte di un progetto che ogni anni ha permesso di rafforzare la mia scelta. Se domani sentissi un peggioramento, di sicuro mi chiederei se sia giunto il tempo”.