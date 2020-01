Tottenham, strappo al tendine del ginocchio per Kane. Lui sui social: “I tempi duri non resistono. Le persone forti si…”

L’attaccante del Tottenham Harry Kane ha subito uno strappo al muscolo sinistro del tendine del ginocchio durante la sconfitta per 1-0 a Southampton. Lo ha annunciato nelle ultime ore il club di Londra attraverso un comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social della società.

Nessuna tempistica sul recupero dell’attaccante inglese ma si temono tempi piuttosto lunghi. Lo stesso José Mourinho, allenatore degli Spurs, non aveva fatto sperare in buone notizie sull’argomento durante la conferenza stampa odierna. Per Kane si attendono aggiornamenti nelle prossime ore con lo staff medico che seguirà costantemente le sue condizioni per capire quale terapia sarà la migliore da adottare.