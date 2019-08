Tottenham, su Eriksen non solo il Real Madrid: spunta l’interesse di un’altra big

Il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere lontano da Londra. Il giocatore del Tottenham è infatti seguito da tempo dal Real Madrid, che lo ha individuato come uno dei profili ideali da mettere a disposizione del tecnico Zinedine Zidane. Ma sul danese, nelle ultime ore, ha posto gli occhi un’altra big europea.

PSG – Secondo quanto raccolto da Le10 Sport, Eriksen sarebbe uno dei principali obiettivi di mercato del Paris Saint-Germain. Il centrocampista piace molto al direttore sportivo Leonardo, che in questi ultimi giorni di mercato potrebbe avanzare un’offerta formale agli Spurs, i quali potrebbero anche decidere di privarsi del giocatore per non perderlo a parametro zero al termine della stagione.