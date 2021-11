Tottenham, sui social tutti pazzi per il “ConteBall”

Tutti pazzi per il nuovo mister

Buona la prima per Antonio Conte sulla panchina del Tottenham . Il nuovo mister Spurs ha vinto al debutto alla guida degli inglesi nel match di Conference League contro il Vitesse. Un 3-2 che ha già dato diversi spunti al manager italiano e non solo...

Se l'ex Inter ha ammesso di non amare quel genere di gare definendole "pazze" - il Tottenham vinceva 3-0 e la gara è finita 3-2 -, ecco che sui profili social, invece, lo stesso club londinese sembra aver apprezzato il gioco di Conte . Il mondo Spurs è già pazzo di lui e anche i tifosi. Su Twitter, infatti, spopola in queste ore un video con alcune fasi di gioco della gara di giovedì con l'hashtag "ConteBall" .

Tantissimi i like ricevuti dal post social, come diversi i commenti di approvazione per il manager leccese e per la sua prima uscita. Vedremo se anche in Premier League le cose andranno nel verso giusto col Tottenham che sarà impegnato contro l'Everton domenica sera.