Tottenham, torna il solito Mourinho: “Deluso dalle decisioni dell’arbitro…”

La Premier League è ormai tornata e anche il solito Mourinho non ha aspettato per fare subito un po’ di polemica. La colpa è dell’arbitraggio nel match del suo Tottenham contro il Manchester United terminato 1-1. Dopo l’iniziale vantaggia siglato da Bergwijn, un rigore di Bruno Fernandes a dieci minuti dal termine ha portato al pareggio finale.

Intervistato dai media inglesi a fine gara, come riporta anche il Guardian, lo Special One si è detto contrariato per la direzione di gara: “Posso capire che ci siano degli errori. E comprendo la difficoltà che ha un arbitro nel prendere certe decisioni. Ma il Var non può sbagliare. Nel primo caso davvero il direttore di gara può fare un errore, ma non nel secondo. Il secondo episodio da rigore è incredibile. Quello è un fallo netto su Aurier e non viceversa”, ha commentato Mourinho che sul ritorno in campo dei suoi ha aggiunto: “Mi è oiaciuta la prestazione della mia squadra. Poi sul finale eravamo stanchi. Non avevo opzioni per fare i cambi. Le cinque sostituzioni favoriscono chi ha rose ampie”.

