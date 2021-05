Tottenham, tweet dai contenuti razzisti su Son: arrestate 8 persone

I fatti risalgono a dopo la partita persa dagli Spurs contro il Manchester United dello scorso 11 aprile

Sono scattate le manette su alcuni sospettati di aver pubblicato tweet dai contenuti razzisti sull'attaccante coreano del Tottenhan Heung-min Son . Si tratta di otto persone fermate dalla polizia britannica. Altre quattro, tutte residenti in Inghilterra e Galles, sono state invece interrogate, nell'ambito di un'inchiesta iniziata all'indomani della sconfitta degli Spurs contro il Manchester United, lo scorso 11 aprile. È stato un portavoce della Metropolitan a confermare gli ultimi sviluppi delle indagini: "Le persone fermate o interrogare sono tutte sospettate di aver usato parole o comportamenti, o diffuso materiale scritto, con l'intento di alimentare l'odio razziale".

Gli abusi online ai danni di Son erano stati inizialmente rilevati da un software usato dallo stesso Manchester United per monitorare i messaggi che appaiono sui social network, inerenti lo stesso club. Da qui la segnalazione alla polizia che è riuscita a risalire all'identità che si nascondeva dietro agli anonimi account incriminati. "Questa azione investigativa è la dimostrazione che la polizia non tollererà il teppismo, anche se commesso online - ha dichiarato il commissario Matt Simpson -. I messaggi, pubblicati su Twitter, erano insopportabilmente volgari e del tutto inaccettabili”.

Il Tottenham ha espresso il proprio compiacimento per l’azione delle forze dell’ordine: "Accogliamo con favore l’azione intrapresa. Non c’è posto per il razzismo da nessuna parte nel nostro gioco e nella società". Lo riporta Sky.Sport.it