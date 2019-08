Tottenham-United, si accende la sfida per l’ex Samp Fernandes

La Premier League non è ancora iniziata, ma il calciomercato sta registrando diverse sfide “extra-campo” per alcune squadre del campionato inglese. Un esempio viene dalla vicenda che vede coinvolte Manchester United e Tottenham. I Red Devils avevano messo gli occhi su un ex talento della Sampdoria: Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese è esploso con la maglia dello Sporting Lisbona, risultando estremamente decisivo e prolifico. Tuttavia, Ole Gunnar Solskjaer rischia di non poter abbracciare il suo obiettivo di mercato. Tutta colpa degli Spurs, pronti a farsi avanti. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, attualmente sarebbe la squadra di Mauricio Pochettino ad essere in vantaggio. L’offerta per convincere il club lusitano a privarsi del proprio gioiello è di 61 milioni di euro.