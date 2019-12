Tottenham, Vertonghen esalta Mourinho: “Con lui è diverso. Tutto è possibile…”

Via Pochettino, dentro José Mourinho. E dal quel momento il Tottenham è cambiato. Nuova linfa, nuove motivazioni e, finalmente, risultati. Lo dicono i fatti, ma lo dice anche Jan Vertonghen. Il difensore Spurs ha esaltato le doti dello Special One, in grado di cambiare le sorti degli inglesi nel giro di poche partite.

Come riporta Goal, il belga classe 1987 ha elogiato il tecnico portoghese e quanto fatto fino ad ora: “Quando Mourinho si è unito al team, tutto è diventato subito chiaro. Il nostro obiettivo di tornare tra le prime quattro è diventato possibile. Prima eravano a 11 punti, ora siamo lì a sole 3 lunghezze. Con Mourinho tutto è diverso e sembra possibile. Abbiamo anche passato il girone di Champions League”, ha concluso Vertonghen.

Il Tottenham è salito a quota 26 punti. Il Chelsea – quarto in classifica – è fermo a 29.

LE PAROLE DI MOURINHO