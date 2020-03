Tottenham, Vertonghen: “Futuro? Valuterò ogni opzione, non voglio avere rimpianti…”

Ancora tutto da decifrare il futuro di Jan Vertonghen. Il difensore belga vedrà scadere il proprio contratto con il Tottenham il prossimo 30 giugno e potrebbe essere tentato da una nuova avventura, come ammesso nel corso di un’intervista a Vrt.

FUTURO – “Sono in fase di riflessione, dovrò prendere un foglio di carta e scrivere i pro e i contro delle opzioni che mi si presenteranno. Devo decidere cosa voglio fare nella mia carriera, quale lingua imparare e in quale cultura vivere. Soprattutto, però, devo pensare a quali titoli voglio vincere ancora: non voglio avere nessun rimpianto nella mia carriera”.