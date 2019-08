Tottenham, Wanyama verso l’addio. Pochettino spietato: “Qui niente carità”

Vigilia tutt’altro che serena in casa Tottenham. Gli Spurs, attesi alla sfida contro il Newcastle, si trovano a fare i conti con il caso di Victor Wanyama: il centrocampista keniano ha chiesto la cessione dato che non sta trovando spazio nelle gerarchie di Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino è stato stuzzicato su questa questione piuttosto spinosa. La replica non si è fatta attendere: “Il calcio non si basa solamente su quanto fatto ieri. Conta ciò che si fa oggi e devi mostrarlo ogni giorno. Victor si è infortunato e gli altri giocatori hanno migliorato il loro rendimento. Non siamo un ente di beneficenza e non solo per questo caso su Victor. Abbiamo molte opzioni per schierare giocatori diversi e a volte i calciatori sono fortunati ed in altre occasione sono sfortunati. È come se mi dovessi creare problemi per la condizione di Toby Alderweireld e Davinson Sanchez e non per Jan Vertonghen, o anche perché non Danny Rose o Ben Davies”.