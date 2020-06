Trent Alexander-Arnold, scarpini speciali contro il razzismo nel derby contro l’Everton

Il Liverpool potrebbe ritrovarsi campione d’Inghilterra in caso di vittoria nel derby contro l’Everton. Una serata magica quella che attende i Reds che, però, dovranno comunque aspettare l’esito della sfida del giorno successivo del Manchester City. Ad ogni modo, Salah e compagni avrebbero la possibilità di festeggiare, seppur senza i propri tifosi, un titolo che manca ormai da 30 anni. Comunque vada, questa sera, sarà certamente la notte di Trent Alexander-Arnold, assoluto protagonista grazie ad un paio di scarpini molto speciali.

Come sottolinea anche ESPN, infatti, l’esterno del Liverpool ha deciso di indossare un paio di scarpe inedite con la scritta Black Lives Matter per far sentire la propria vicinanza per la vicenda George Floyd. Non solo. Per combattere ancor di più la lotta al razzismo, Alexander-Arnold ha deciso di mettere poi all’asta per beneficenza le scarpette per la fondazione Nelson Mandela. Se festa sarà, la gioia, quindi sarà doppia anche grazie a questo bellissimo gesto del classe 1998.

PER TUTTE LE NEWS DI GOSSIP CLICCA QUI