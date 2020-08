Trionfo Arsenal nel segno di Aubameyang. Arteta: “Vicini al rinnovo”

L’Arsenal non smette di vincere. Dopo la vittoria in FA Cup contro il Chelsea, ecco il bis contro il Liverpool in Community Shield. I Gunners sembrano rinati da quando in panchina siede Mikel Arteta. L’allenatore spagnolo è stato bravo a rivoluzionare la squadra londinese dopo un brutto avvio di stagione.

AVVERTIMENTO

Lo stesso Arteta ha anche puntualizzato alcune situazioni legate al mercato ai microfoni di BT Sport: “Sono molto contento. Sapevo che sfida avremmo affrontato oggi, e ringrazio i giocatori per lo sforzo e per la prestazione. L’aspetto che mi soddisfa di più è il coraggio della squadra, l’aggressività che abbiamo avuto senza palla. Sapevo che avremmo sofferto nel secondo tempo. Questa partita ci dà certamente autostima, l’essercela giocata contro una squadra così in finale mi rende soddisfatto. Grandi partite, grandi momenti, grandi giocatori. Aubameyang? Ha risposto molto bene alla pressione. È stato magnifico in finale di FA Cup, come lo è stato stasera. Siamo vicini ad un accordo per il rinnovo”.