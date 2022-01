Troppi furti subiti: calciatori di Premier League si rivolgono alle forze speciali

Sempre più atleti stanno subendo rapine nelle proprie dimore. Alcuni di loro avrebbero deciso di affidarsi alle forze speciali inglesi

Redazione ITASportPress

Gli ultimi della lista sono stati Joao Cancelo del Manchester City e Victor Lindelofdello United. Ma in Premier League, ed in generale in terra inglese, sono sempre di più gli atleti che stanno subendo dei furti nelle proprie abitazioni, spesso quando all'interno di esse si trovano anche persone, generalmente le loro famiglie.

Ecco perché, come riportato dal Daily Mail, alcuni di questo calciatori starebbero optando per una soluzione decisamente drastica: affidare la sorveglianza e protezione delle loro case alle forze speciali inglesi. Sì, perché molti di loro avrebbero deciso di contattare i SAS, un corpo speciale dell'esercito britannico, che dovrebbe intervenire soprattutto quando ci sono le partite e dunque quando i malviventi potrebbero colpire in modo più semplice.

Una fonte rimasta anonima ha spiegato al tabloid inglese: "Non è un problema nuovo quello dei furti, ma è qualcosa che si è intensificato di recente. Molti giocatori hanno già comprato cani addestrati per fare la guardia, ma in alcuni casi vogliono una presenza fisica e umana in casa e quindi si rivolgono a molte aziende che utilizzano ragazzi che hanno fatto parte delle forze speciali". Insomma. A mali estremi...