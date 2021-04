Tuchel e il paragone: “Il West Ham mi sembra… l’Atletico Madrid”

Il curioso giudizione del manager blues dopo la vittoria sui rivali

IL CONFRONTO - Come riporta talkSPORT che cita Sky Sports, dopo la vittoria del suo Chelsea Tuchel ha analizzato la gara concentrandosi sul modo di giocare dei rivali: "Devo dire che non è stata una gara facile. Abbiamo fatto un'ottima partita, possiamo essere contenti. Abbiamo giocato molto bene per i primi trentacinque minuti, poi abbiamo iniziato a perdere qualche palla in modo superficiale, tornando a giocare in modo eccellente nell'ultima mezz'ora". E ancora: "Sapevamo le difficoltà della gara. Se devo essere onesto, il West Ham mi ricorda l'Atletico Madrid. Sono difficili da affrontare, puoi tenere il possesso del pallone ma fargli male è davvero complicato. Devi guadagnarti le tue occasioni ed essere intelligente nel sfruttarle, senza commettere errori a centrocampo. Se perdi intensità contro di loro, così come i Colchoneros, ti possono punire".