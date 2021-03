Tuchel e la stima per Bielsa: “Un allenatore affascinante ma non ho pressione nel volerlo battere”

Thomas Tuchel stima Marcelo Bielsa e sa bene cosa lo aspetterà quest’oggi nel match di Premier League tra il suo Chelsea e il Leeds del Loco. Intervenuto a margine della partita del campionato inglese, il tecnico blues ha ammesso di avere “un debole” per la personalità del collega.

Tuchel: “Bielsa è un allenatore affascinante…”

“Bielsa è chiaramente uno degli allenatori più affascinanti che esistano“, ha detto Tuchel a margine della sfida che lo metterà davanti al collega. “Ha sicuramente una grande personalità. Ma come qualsiasi altra partita non credo che sarà Tuchel vs Bielsa. Non mi faccio pressioni per battere o superare in astuzia Marcelo Bielsa. Noi affrontiamo le partite e sarà Chelsea contro Leeds”.

E proprio sulla squadra avversaria: “Bielsa ha costruito una squadra forte e il suo stile di gioco è intenso e unico. Lo vediamo in tutte le loro partite, anche quando hanno giocato contro di noi all’andata. Sono partite molto intense con molta intensità da parte dei giocatori del Leeds. Hanno un centrocampo molto flessibile e un gioco molto offesivo. Cercano di vincere ogni partita”.