Tutto Loco al Leeds, Raphinha: “Ho avuto 20 minuti per accettare il trasferimento…”

Sicuramente tra le note liete della stagione del Leeds di Marcelo Bielsa, Raphinha, attaccante brasiliano, ha concesso una curiosa intervista a FourFour Two nella quale ha raccontato un retroscena relativo proprio al suo trasferimento alla squadra inglese. Un’operazione avvenuta in modo piuttosto strano e… veloce.

Raphinha: “20 minuti per accettare”

Arrivato a Elland Road dal Rennes nell’estate 2020, Raphinha ha raccontato come il suo passaggio in terra inglese sia stato “loco”: “I vertici dirigenziali mi aveva detto: ‘Abbiamo accettato un’offerta dal Leeds, quindi ora tocca a te: vuoi andartene o restare?'”, ha raccontato l’attaccante.

“Se avessi voluto partire, c’era un volo privato che mi aspettava per andare in Inghilterra e fare le visite mediche prima di firmare il contratto. Se dicessi che è stata una decisione facile direi una bugia. Tutto è stato difficile anche perché avevo solo 20 minuti per dare una risposta. Decisamente complicato vero?”.

E ancora sulla sua decisione: “Ero combattutto: da un lato avevo appena aiutato il Rennes a raggiungere la Champions League per la prima volta nella sua storia, e sarebbe stato fantastico prendere parte a quella stagione e competizione unica. D’altra parte, ho ricevuto l’offerta da un grande club di tradizione come il Leeds, che stava godendo anche di grande slancio dopo essere tornato in Premier League”.

“Se devo essere sincero, il calcio inglese è sempre stato il mio obiettivo numero uno. Da quando ho memoria, quando ho iniziato a guardare il calcio in TV, c’era la Premier League. Mi piace guardare le partite inglesi, perché è un campionato speciale pieno di tradizione, grandi club, allenatori e giocatori. È anche competitivo, perché ci sono così tante squadre di alta qualità. Il mio desiderio di giocare per un club inglese è stato il mio primo pensiero prima di firmare per il Leeds, quindi puoi immaginare quanto sono contento ora di indossare la loro maglia in Premier League”, ha concluso Raphinha che in stagione sta contribuendo a suon di gol e ottime prestazioni alla cavalcata del Leeds nelle posizioni di metà classifica.