Ufficiale – Arsenal, esonerato Emery

Sembrava essere arrivata al capolinea l’esperienza di Unai Emery sulla panchina dell’Arsenal e così è stato. I risultati non positivi in campionato e il recente ko in Europa League nelle serata di ieri sono stati il fattore decisivo per l’esonero del tecnico.

L’Arsenal, attravero un comunicato ufficiale apparso sul sito e sui canali social, ha dato l’annuncio: Emery non è più l’allenatore Gunners. Da capire, adesso, chi prenderà il suo posto. Potrebbe esserci subito l’occasione di rivedere Pochettino guidare una squadra di Premier League dopo l’addio al Tottenham. Per il momento la squadra è stata affidata all’ex bandiera Freddie Ljungberg.