Ufficiale – Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal

E’ arrivata anche l’ufficialità: Mikel Arteta è il nuovo allenatore dell’Arsenal. Lo spagnolo, che ha firmato un contratto fino al giugno 2023, prende il posto di Fredrik Ljungberg, che aveva assunto l’incarico ad interim in seguito all’esonero di Unai Emery. Per Arteta si tratta di un ritorno ai Gunners: l’ex centrocampista ha infatti vestito la maglia dei londinesi dal 2011 al 2016, collezionando complessivamente 110 presenze. Adesso toccherà a lui risollevare le sorti di una squadra che fin qui, in stagione, ha faticato più del previsto, occupando solamente il decimo posto in campionato.

