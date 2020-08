Ufficiale – Chelsea, ecco Thiago Silva

Tutto confermato: Thiago Silva è un nuovo calciatore del Chelsea. Nelle scorse ore le indiscrezioni si erano fatte più insistenti, adesso è arrivata anche l’ufficialità annunciata dallo stesso club sui suoi canali anche social.

Chelsea, ecco Thiago Silva

Il Chelsea ha dunque ufficializzato l’acquisto di Thiago Silva, svincolatosi dal Paris Saint Germain. Il brasiliano ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo a dieci milioni annui di ingaggio. Dal sito del club arrivano anche le sue prime parole: “Sono davvero felice di unirmi al Chelsea. Sono lieto di far parte dell’entusiasmante squadra di Frank Lampard per la prossima stagione e sono qui per lottare per i vincere tanti trofei. A presto, tifosi del Chelsea, non vedo l’ora di giocare allo Stamford Bridge”.

