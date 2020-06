Ufficiale – Chelsea, ecco Werner dal Lipsia

Timo Werner è un nuovo calciatore del Chelsea. La notizia era nell’aria da giorni ma adesso è anche ufficiale. I blues hanno annunciato l’acquisto dell’attaccante dal Lipsia. Come si legge sul sito ufficiale del club e sui canali social, l’affare è andato a buon termine.

Dal comunicato della società sembra chiaro come Werner completerà per intero la stagione col club tedesco, almeno per quanto riguarda la Bundesliga. Il Lipsia, quindi, non lo avrà a disposizione nelle gare di agosto di Champions League. “L’attaccante continuerà con il club tedesco fino alla fine della stagione di Bundesliga e si aggregherà ai nuovi compagni a luglio solamente dopo aver superato i tes medici”. Questo quanto si legge sul sito ufficiale del Chelsea.

PRIME PAROLE – Dal comunicato arrivano anche i primi commenti del giocatore: “Sono felice di firmare per il Chelsea, è un momento molto bello. Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo grande club”, ha detto Werner. “Ovviamente voglio ringraziare il Lipsia e i suoi tifosi per i quattro anni fantastici. Sarà sempre nel mio cuore. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione con i miei nuovi compagni di squadra, il mio nuovo manager e ovviamente i tifosi del Chelsea. Insieme abbiamo un futuro di grande successo davanti a noi”.