Ufficiale – Decisa la data di inizio della nuova stagione di Premier League

La Premier League dopo 30 anni è tornata a Liverpool e la sfortuna ha voluto che la squadra non potesse festeggiare insieme ai propri tifosi. Questo potrebbe dare la carica a Klopp di provare a bissare il trionfo per alzare il trofeo in un Anfield tutto esaurito. A tal proposito la FA ha deciso le nuove date per la prossima stagione di Premier.

PREMIER LEAGUE AL VIA IL 12 SETTEMBRE

Non passerà molto tempo senza calcio per i tifosi inglesi. Tramite un comunicato infatti la federazione inglese ha reso noto che il massimo campionato tornerà il 12 settembre e terminerà il 23 maggio 2021. Non manca quindi molto all’inizio di una nuova stagione e alcuni giocatori non riusciranno nemmeno a godersi un po’ di riposo, soprattutto il Manchester City che ad agosto giocherà in Champions. Una stagione ridotta la prossima che vedrà una vera e propria corsa contro il tempo per aggiudicarsi il titolo.