Ufficiale – Everton, Ancelotti è il nuovo allenatore: “Qui per portare in alto il club…”

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore dell’Everton. Confermate le voci delle scorse ore con il tecnico di Reggiolo che si avventura in Premier League dopo l’esperienza al Napoli. L’annuncio è arrivato dal club inglese attraverso i canali ufficiali anche social.

Su Twitter, la società ha voluto condividere un bel filmato, in stile cartoon con tutti i successi dell’allenatore nel corso della sua carriera. Il tutto anticipato da un “Welcome Mister Ancelotti”.

PRIME PAROLE – Dal sito dell’Everton arrivano anche le prime parole di Ancelotti: “Questo è un grande club con una ricca storia e una tifoseria molto appassionata. C’è una visione chiara da parte del proprietario e del consiglio di amministrazione per arrivare ad ottenere successi e trofei. Questo è qualcosa che mi affascina come manager e sono entusiasta della prospettiva di poter lavorare con tutti i membri della società per trasformare quella visione in realtà”.