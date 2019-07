Ufficiale – Il Liverpool blinda Origi: “Sono sempre stato bene, il rinnovo mi dà carica”

Decisivo per la vittoria del Liverpool nella scorsa Champions League, ha appena firmato un rinnovo a lungo termine con i Reds. Parliamo di Divock Origi, attaccante belga classe 1995 che solo dodici mesi fa tornava a disposizione di Klopp dopo una stagione non particolarmente proficua al Wolfsburg. Dopo la doppietta al Barcellona ad Anfield nella semifinale della massima competizione europea e il 2-0 al Tottenham in finale a Madrid, il Liverpool ha scelto di prolungargli il contratto: “Il 24, prelevato dal Lille nel 2014, ha siglato un nuovo accordo con i Reds per estendere la sua già memorabile carriera nel Merseyside” si legge nel comunicato. Sono riportate anche le parole del giocatore, cresciuto nel Genk: “Sono felice di firmare questo contratto, è una cosa che mi dà grande spinta in vista della nuova stagione. Da sempre qui sto bene, sono arrivato all’età di 19 anni e sono diventato uomo con questo club”.