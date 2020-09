Ufficiale – Leeds: Bielsa rinnova per una stagione

Lo aveva detto poche ore e adesso è arrivata la conferma: Marcelo Bielsa è pronto ad un’altra stagione alla guida del suo Leeds. Dopo la storica promozione in Premier League, il Loco non si tira indietro e si prepara nel modo migliore alla nuova annata. Attraverso i profili ufficiali anche social, il club inglese ha annunciato il rinnovo di contratto col proprio mister.

Leeds: Bielsa rinnova

A poche ore dal suo esordio in Premier League alla guida del Leeds, Marcelo Bielsa rinnova il suo contratto con il club inglese. A darne notizia è lo stesso club con una nota pubblicata attraverso i propri canali ufficiali. Per il tecnico argentino nuovo accordo annuale per la stagione 2020/2021. Ovvero quella che sta per iniziare. Per il Loco si prospetta una stagione sorprendente che, però, inzierà un po’ in salita, almeno sulla carta. Infatti, ad attendere la sua squadra, ci saranno i campioni in carica del Liverpool, sabato ad Anfield.

