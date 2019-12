Ufficiale – Liverpool, ecco Minamino

Tutto fatto in casa Liverpool: Takumi Minamino è ufficialmente un nuovo giocatore dei Reds.

Lo ha annunciato il club inglese attraverso i propri canali ufficiali anche social. Il calciatore giapponese arriva dal Salisburgo e diventerà un effettivo componente della squadra di Jurgen Klopp a partire dal 1° gennaio. Per lui maglia numero 18 e un contratto fino al 30 giugno 2024.

PRIME PAROLE – “È un sogno diventare un giocatore del Liverpool”, ha detto Minamino al sito ufficiale del Liverpool. “Sono davvero felice che questo sia avvenuto per davvero. Giocare in Premier League era uno dei miei obiettivi, è il campionato migliore del mondo. Pensavo che, se la mia carriera da calciatore fosse progredita senza intoppi, un giorno sarei arrivato a giocare in Premier League. Ma non avrei mai pensato di poter giocare in questa squadra e ne sono davvero felice. Non vedo l’ora”.