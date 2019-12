Ufficiale – Liverpool, Klopp rinnova fino al 2024

Il Liverpool e Jurgen Klopp ancora insieme, a lungo. La società inglese ha annunciato il rinnovo di contratto col il tecnico tedesco. Attraverso il sito ufficiale e i profili social, ecco la notizia che in tanti aspettavano. Il manager sarà Reds fino al 2024.

PRIME PAROLE – Dal sito ufficiale arrivano le prime dichiarazioni di Klopp: “Per me è una dichiarazione di intenti, che si basa sulla mia conoscenza di ciò che noi come gruppo abbiamo raggiunto finora e di ciò che è ancora lì e che dobbiamo raggiungere. Quando vedo lo sviluppo del club e il lavoro di tutti che continua a svolgersi, sento che il mio contributo può solo crescere. Ecco il perché del rinnovo. Quando mi è arrivata la telefonata nell’autunno 2015, ho sentito che eravamo perfetti l’uno per l’altro ma adesso devo dire che avevo sottovalutato tutto. Questo club è in un posto così bello, non potevo pensare di andarmene”.