Ufficiale – Liverpool, rinnovo di contratto per Milner

Giornata di rinnovi contrattuali in casa Liverpool. Dopo quello che ha visto per protagonista il tecnico Jurgen Klopp, che ha firmato un accordo fino al 2024, è la volta del centrocampista James Milner, che ha prolungato fino al 2022. L’inglese, arrivato a parametro zero nel 2015, ha così commentato la notizia: “Sono fortunato ad aver giocato quattro anni e mezzo con questo club, ho visto come è cambiato e quanto sia cresciuto. Mi piace allenarmi qua e lavorare insieme a questo gruppo e a questi compagni. Rinnovare il contratto era quello che volevo: il mio desiderio è quello di continuare a giocare il più a lungo possibile ad alti livelli”.