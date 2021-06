Ufficiale – Manchester City, capitan Fernandinho rinnova per un anno

Il centrocampista ha prolungato il proprio contratto per un altro anno

PRIME PAROLE - "Nella mia testa e nella mia mente, il lavoro non è ancora finito", ha detto Fernandinho. "Ecco perché ho deciso di restare qui un altro anno e cercare di aiutare la squadra e il Club a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Dal mio punto di vista, possiamo farlo, ci sono ancora margini per migliorare e per raggiungere quegli obiettivi. E ovviamente, per me e per la mia famiglia è un piacere restare a Manchester per un altro anno".