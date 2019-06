Ufficiale – Newcastle, Benitez non confermato. Oltre a Mou, un italiano in lizza per sostituirlo

A sorpresa, in giornata è arrivato il comunicato ufficiale da parte del Newcastle che Rafa Benitez non continuerà la sua avventura sulla panchina delle Magpies in Premier League. Il suo contratto scadrà il 30 giugno e da quella data sarà svincolato, dopo aver guidato la formazione inglese 146 volte da quell’11 marzo 2016, giorno del suo ritorno in Gran Bretagna dopo le esperienze con Liverpool e Chelsea. Per sostituire lo spagnolo, in cima alle preferenze della società ci sarebbe Garry Monk, 40 anni, reduce dall’avventura al Birmingham City, con cui ha ottenuto un 17° posto in Premier. L’erede di Benitez però potrebbe anche corrispondere al nome di Gennaro Gattuso, come sottolineato da TMW: l’ex mister del Milan è un altro profilo giovane che piace per qualità e stile di gioco. Non sarebbe però ancora stato contattato direttamente.

Attenzione però alla suggestione José Mourinho, il cui nome è circolato negli scorsi giorni con insistenza: con lui potrebbe diventare vice-allenatore nientemeno che Marco Materazzi, suo difensore ai tempi del Triplete con l’Inter.