Ufficiale – Premier League, l’Everton esonera mister Marco Silva

Dopo Unai Emery all’Arsenal, in Premier League salta un’altra panchina. Parliamo di Marco Silva, esonerato dall’Everton dopo la sconfitta di ieri, mercoledì 4 dicembre, nel derby col Liverpool per ben cinque reti a due. Insomma, va bene perdere, ma contano molto le modalità: l’Everton è terzultimo in classifica, viene da tre k.o. consecutivi ma in generale ha perso ben nove gare su quindici. Troppe, nessuno poteva aspettarsi un avvio di stagione così negativo. E allora la società ha scelto di cambiare guida tecnica: via Marco Silva, dentro (per il momento) Duncan Ferguson, che sarà sulla panchina della squadra sabato per il match contro il Chelsea di Lampard. Ma presto, come scritto nel comunicato, verrà scelto un nuovo nome.