Ufficiale – Tottenham, Alderweireld rinnova fina al 2023

Il difensore del Tottenham Toby Alderweireld ha firmato un nuovo contratto con la squadra fino al 2023. Lo ha annunciato lo stesso club inglese attraverso i propri profili ufficiali. Il belga, oggetto del desiderio anche di Inter e Roma, è stato blindato per altri 4 anno.

Alderweireld era arrivato al Tottenham dall’Atletico di Madrid nel luglio 2015 e ha preso parte a 179 partite per il club inglese in tutte le competizioni. Per il classe 1989, il cui precedente contratto scadeva nel 2020, le richieste del club inglese sul mercato erano alte considerando la sua importanza per la squadra. Ecco il motivo per cui il centrale e all’occorrenza anche terzino, non è stato ceduto e la società ha deciso di rinnovargli il contratto. “Siamo felici di poter comunicare che Toby Alderweireld ha firmato un nuovo contratto fino al 2023”, queste le parole degli Spurs.