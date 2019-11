Ufficiale – Tottenham, Mourinho è il nuovo allenatore

Dopo la notizia delle scorse ore dell’esonero di Mauricio Pochettino alla guida del Tottenham, ecco che il club inglese non ha perso tempo annunciando quello che, di fatto, sembrava poter essere il sostituto prescelto già da tempo. José Mourinho è il nuovo tecnico degli Spurs.

Attraverso un comunicato apparso sui canali ufficiali del club inglese, il Tottenham ha dato inizio all’era dello Special One alla guida della squadra. Mourinho torna quindi ad allenare in Premier League dopo l’avventura terminata in malo modo col Manchester United.

PRIME PAROLE – “Sono eccitato dall’idea di arrivare in un club con uno straordinario retaggio culturale e con dei tifosi così appassionati. La qualità che vedo sia nella squadra che nell’academy mi piace e il fatto di lavorare con questi giocatori è ciò che mi ha attratto”, ha detto il neo allenatore degli Spurs.