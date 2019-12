Ufficiale – West Ham, salta la panchina di Manuel Pellegrini

Era nell’aria, lo stesso Manuel Pellegrini se lo sentiva non meno di due settimane fa. È finita ufficialmente la sua avventura sulla panchina del West Ham, complice la sconfitta ottenuta contro il Leicester nella giornata di oggi – sabato 28 novembre – per 2-1, in casa. Il tecnico cileno, che era in carica da 18 mesi, paga una classifica deficitaria in Premier League, con appena 19 punti in altrettante partite giocate. Si trova a margine della zona retrocessione.

Queste le parole del presidente del West Ham David Sullivan a proposito: “È con grande delusione che abbiamo dovuto prendere questa decisione. Manuel è un gentiluomo ed è stato un vero piacere lavorare con qualcuno del suo calibro. Tuttavia, è chiaro che è necessario un cambiamento per riportare il club in pista ed in linea con le nostre ambizioni stagionali. Abbiamo ritenuto che fosse necessario agire ora per dare al nuovo manager il più tempo possibile per tentare di raggiungere questo obiettivo”.